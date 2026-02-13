Mulher é atendida após agressão em caso de violência doméstica em Cambé

A Polícia Militar do Paraná atendeu, na madrugada desta sexta-feira (13), uma ocorrência de lesão corporal relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher no Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, a equipe policial foi acionada pela Central de Operações após a denúncia de que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro. Ao chegar ao local, a vítima relatou que passou parte da noite ingerindo bebida alcoólica com o convivente e que, durante um desentendimento, foi atingida na cabeça por uma pedra.

Após a agressão, o autor fugiu do local utilizando uma bicicleta, tomando rumo desconhecido antes da chegada da polícia.

A mulher recebeu atendimento da equipe do SIATE e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi, onde passou por avaliação médica.

A Polícia Militar realizou diligências na região com o objetivo de localizar o suspeito, porém, até o momento, ele não foi encontrado. O caso será encaminhado à autoridade policial competente, que ficará responsável pela investigação e pelas demais providências previstas em lei.