sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
88 %
2.6kmh
40 %
sex
29 °
sáb
30 °
dom
32 °
seg
32 °
ter
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mulher é atendida após agressão em caso de violência doméstica em Cambé

CambéDestaquesPolicial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná atendeu, na madrugada desta sexta-feira (13), uma ocorrência de lesão corporal relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher no Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, a equipe policial foi acionada pela Central de Operações após a denúncia de que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro. Ao chegar ao local, a vítima relatou que passou parte da noite ingerindo bebida alcoólica com o convivente e que, durante um desentendimento, foi atingida na cabeça por uma pedra.

Após a agressão, o autor fugiu do local utilizando uma bicicleta, tomando rumo desconhecido antes da chegada da polícia.

A mulher recebeu atendimento da equipe do SIATE e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi, onde passou por avaliação médica.

A Polícia Militar realizou diligências na região com o objetivo de localizar o suspeito, porém, até o momento, ele não foi encontrado. O caso será encaminhado à autoridade policial competente, que ficará responsável pela investigação e pelas demais providências previstas em lei.

87
spot_img
Artigo anterior
Dicas para Evitar Golpes Financeiros Durante o Carnaval
Próximo artigo
Adapar Destaca Iniciativas para Fortalecer Pecuária e Avicultura no Show Rural
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress