Durante o carnaval, muitos foliões se preocupam apenas em aproveitar a festa, mas é importante ficar atento para não cair em golpes financeiros. A experiência do médico Caio Franco, que enfrentou um prejuízo de mais de R$ 16 mil devido a uma troca de cartão em um bloco de carnaval, serve como alerta sobre os perigos dessa época.

Cuidados ao Usar Cartão

Felipe Paniago, fundador da plataforma Reclame Aqui, destaca a importância de tomar cuidado ao usar cartões em locais movimentados. Ele recomenda evitar passar o cartão em maquininhas de ambulantes ou em lugares inseguros, e sempre verificar os valores digitados antes de confirmar qualquer pagamento.

Segurança no Uso do PIX

Com o aumento do uso do PIX, golpistas aproveitam para aplicar fraudes com falsos QR Codes. Paniago aconselha a ativar métodos de segurança como senha e biometria, verificar valores antes de confirmar transações e usar maquininhas de confiança. Configurar um limite baixo para o PIX por aproximação também é uma estratégia recomendada.

Cuidado com Ingressos e Abadás

A compra de ingressos falsos para festas e camarotes também é um risco comum. A jornalista Alice Gomes foi vítima de um golpe ao tentar comprar um camarote para o Sambódromo do Rio de Janeiro. Para evitar esse tipo de problema, recomenda-se adquirir ingressos apenas por plataformas oficiais e desconfiar de ofertas que exigem pagamento exclusivamente via PIX.

