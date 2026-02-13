Mulher morre atropelada na BR-369, em Cambé, na madrugada desta sexta-feira

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na madrugada desta sexta-feira (13) na rodovia BR-369, no município de Cambé, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no sentido Rolândia–Cambé, cerca de 200 metros antes da trincheira que liga o viaduto do bairro Bratislava à Avenida Brasil.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima foi identificada como Ana Célia de Souza Oliveira, de 54 anos, moradora da cidade de Arapongas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do atropelamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico que esteve no local confirmou o óbito. Segundo os socorristas, a vítima sofreu ferimentos graves em várias partes do corpo, incompatíveis com a vida, em razão da forte colisão.

Em entrevista, o sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros, explicou que o local onde ocorreu o atropelamento não possui sinalização adequada para a circulação de pedestres. Ele destacou que a rodovia é de alta velocidade e não é apropriada para o deslocamento de pessoas a pé, principalmente durante a noite.

O motorista da caminhonete envolvida no acidente relatou que trafegava pela rodovia quando avistou a vítima já muito próxima, não sendo possível frear a tempo. Com o impacto, a mulher foi arremessada por aproximadamente 100 metros. O veículo só conseguiu parar alguns metros à frente do ponto da colisão.

Ainda segundo as autoridades, o condutor permaneceu no local, prestou socorro dentro do que era possível, realizou o teste do bafômetro — que apontou resultado negativo — e colaborou com os procedimentos. Ele havia saído de Foz do Iguaçu e seguia com destino à cidade de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo.

As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. A Polícia Rodoviária esteve no local para o atendimento da ocorrência e orientação do tráfego.

⚠️ Orientação de Segurança

O Corpo de Bombeiros reforça que, em rodovias, especialmente à noite, não é seguro caminhar pela pista ou pelo acostamento. Quando não houver alternativa, a recomendação é caminhar no sentido contrário ao fluxo dos veículos, para que o pedestre possa visualizar os carros e manter distância da via.