Reforma em Asilo de Paranaguá é Concluída com Recursos de Corrida Beneficente

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Corrida do Porto finaliza reformas de mais um asilo em ParanaguáFoto: Claudio Neves/Portos do Pa...

A arrecadação da Corrida do Porto possibilitou a finalização das obras de reforma do Lar Perseverança, em Paranaguá, com um investimento total de R$ 210 mil. As melhorias incluíram a pintura e troca do forro em áreas das alas feminina e masculina, além de outras melhorias estruturais.

Melhorias Realizadas

Entre as principais reformas executadas no Lar Perseverança, destacam-se a instalação de ventiladores, conserto de guarda-corpos e a manutenção das máquinas de lavar e secar. Esses ajustes foram realizados para garantir maior conforto e segurança aos residentes.

Impacto na Comunidade

Os investimentos em melhorias no Lar Perseverança têm um impacto significativo na qualidade de vida dos idosos atendidos pela instituição. A comunidade local também se beneficia, pois a iniciativa reforça o apoio social e a solidariedade entre os moradores de Paranaguá.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

