A arrecadação da Corrida do Porto possibilitou a finalização das obras de reforma do Lar Perseverança, em Paranaguá, com um investimento total de R$ 210 mil. As melhorias incluíram a pintura e troca do forro em áreas das alas feminina e masculina, além de outras melhorias estruturais.

Melhorias Realizadas

Entre as principais reformas executadas no Lar Perseverança, destacam-se a instalação de ventiladores, conserto de guarda-corpos e a manutenção das máquinas de lavar e secar. Esses ajustes foram realizados para garantir maior conforto e segurança aos residentes.

Impacto na Comunidade

Os investimentos em melhorias no Lar Perseverança têm um impacto significativo na qualidade de vida dos idosos atendidos pela instituição. A comunidade local também se beneficia, pois a iniciativa reforça o apoio social e a solidariedade entre os moradores de Paranaguá.

