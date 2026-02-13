Os proprietários de veículos no Paraná devem ficar atentos ao prazo para o pagamento da segunda parcela do IPVA 2023, que vence nesta sexta-feira para veículos com placas de final 9 e 0. É importante não perder o prazo para evitar multas e juros.

Como Emitir a Guia de Pagamento

Desde 2023, as guias do IPVA não são mais enviadas pelos correios. Para acessar e gerar a guia de pagamento, os motoristas devem visitar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos. Esses portais oferecem uma maneira simples e rápida de emitir a guia sem sair de casa.

Facilidade com Aplicativo

Outra opção conveniente é o aplicativo 'Serviços Rápidos', da Receita Estadual, disponível para dispositivos Android e iOS. O app permite que os proprietários acessem facilmente as guias de pagamento, garantindo praticidade e agilidade no processo.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br