A TV Brasil exibe, nesta sexta-feira (13), a partida entre Palmeiras e América (MG), válida pela primeira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A transmissão começa com um pré-jogo às 20h45, e o jogo tem início às 21h, direto da Arena Barueri, em São Paulo.

Estratégia de Visibilidade

A exibição do jogo faz parte de uma estratégia da TV Brasil para aumentar a visibilidade do futebol feminino no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora transmite partidas da elite feminina do campeonato. Além disso, os jogos decisivos das séries A2 e A3 serão exibidos a partir das semifinais, junto com as finais das categorias de base do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

Equipe Feminina de Transmissão

A equipe responsável pela transmissão é composta inteiramente por mulheres. Luciana Zogaib é a narradora, com Brenda Balbi e Rachel Motta como comentaristas, e Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal como repórteres.

Formato do Brasileirão Feminino Série A1

O Brasileirão Feminino Série A1 em 2026 envolve 18 equipes que competem em um turno único na fase de classificação. Os oito melhores times avançam para a segunda fase, que segue no formato de mata-mata com jogos de ida e volta.

Como Acompanhar

A programação da TV Brasil está disponível em canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Para assistir, acesse o site da TV Brasil ou utilize o aplicativo TV Brasil Play, disponível para download gratuito em Android e iOS. A transmissão também pode ser acompanhada pela WebTV.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br