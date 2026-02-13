sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
2.1kmh
75 %
sex
26 °
sáb
30 °
dom
33 °
seg
33 °
ter
34 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Anvisa e Inmetro Intensificam Fiscalização de Produtos para o Carnaval no DF e BA

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) estão conduzindo uma ação especial nesta sexta-feira (13) intitulada 'Tô de Olho – Na Folia'. A iniciativa visa fiscalizar e orientar a comercialização de produtos durante o carnaval, garantindo a segurança dos consumidores no Distrito Federal e na Bahia.

Foco da Fiscalização

No Distrito Federal e na Bahia, a Anvisa está concentrando esforços na fiscalização de pomadas e pastas para modelar cabelos, além de monitorar o consumo de bebidas alcoólicas. Em Salvador, equipes mistas de vigilância sanitária municipal e estadual estão inspecionando salões de beleza em centros comerciais para verificar a regularidade das pomadas capilares.

Ações do Inmetro

O Inmetro está focado na fiscalização de fantasias, adereços carnavalescos, tais como tiaras, óculos, máscaras e brinquedos, além de preservativos. A verificação inclui a presença do selo de identificação de conformidade do Inmetro e o cumprimento das regras de etiquetagem obrigatória.

Critérios de Verificação

Para os brinquedos, é verificada a presença do selo do Inmetro e o cumprimento de requisitos de segurança. Em relação a fantasias, as etiquetas devem conter informações completas sobre composição, fabricante, país de origem e instruções de conservação. Quanto às bebidas, a fiscalização observa condições de armazenamento, registro regular, rotulagem e conformidade com regulamentos sanitários.

Pomadas Capilares e Preservativos

As pomadas capilares são verificadas quanto à regularização junto à Anvisa, informações de rotulagem, modo de uso e restrições. Os preservativos, além de portar o selo do Inmetro, devem demonstrar autenticidade.

Orientações aos Foliões

O governo federal orienta os foliões a verificar a presença do selo de conformidade do Inmetro em produtos que exigem certificação, conferir informações obrigatórias nas embalagens e etiquetas, e assegurar que cosméticos e preservativos estejam regularizados junto à Anvisa. Além disso, é recomendável evitar a compra de produtos sem identificação clara ou cuja venda seja proibida, como dispositivos eletrônicos para fumar.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
Teatro Guaíra se Prepara para ‘Adele In Concert’ em Março
Próximo artigo
32º Rally Transparaná Inicia com Participação de Mais de 400 Veículos
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress