32º Rally Transparaná Inicia com Participação de Mais de 400 Veículos

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Dom Fotografia

O 32º Rally Transparaná, reconhecido como o maior rally de regularidade do mundo, começa neste domingo, prometendo uma aventura emocionante para os participantes.

Percurso Desafiador

O evento percorrerá mais de 2 mil quilômetros, começando em Guaíra, no Oeste do Paraná, e terminando em Guaratuba, no Litoral. Ao longo do trajeto, os competidores passarão por pelo menos 120 municípios paranaenses.

Participação Expressiva

Com a adesão de mais de 400 veículos, o rally promete ser um dos mais concorridos dos últimos anos, atraindo tanto amadores quanto profissionais do esporte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

