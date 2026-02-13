O 32º Rally Transparaná, reconhecido como o maior rally de regularidade do mundo, começa neste domingo, prometendo uma aventura emocionante para os participantes.

Percurso Desafiador

O evento percorrerá mais de 2 mil quilômetros, começando em Guaíra, no Oeste do Paraná, e terminando em Guaratuba, no Litoral. Ao longo do trajeto, os competidores passarão por pelo menos 120 municípios paranaenses.

Participação Expressiva

Com a adesão de mais de 400 veículos, o rally promete ser um dos mais concorridos dos últimos anos, atraindo tanto amadores quanto profissionais do esporte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br