A tecnologia de DNA-HPV, desenvolvida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná em parceria com a Fiocruz e o Governo do Paraná, está transformando a detecção precoce do câncer de colo do útero. Esta abordagem molecular identifica tipos cancerígenos do vírus HPV no organismo com significativa antecedência, proporcionando uma importante ferramenta no combate à doença.
Parceria Inovadora
A colaboração entre o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, a Fiocruz e o Governo do Paraná resultou em uma tecnologia avançada que fortalece o sistema de saúde pública. Este esforço conjunto visa aumentar a eficácia no diagnóstico precoce, possibilitando intervenções mais rápidas e eficazes.
Impacto na Saúde Pública
Com a implementação da tecnologia de DNA-HPV, espera-se uma redução significativa nos casos de câncer de colo do útero no estado. A detecção precoce não apenas melhora as chances de tratamento bem-sucedido, mas também alivia a pressão sobre os serviços de saúde, tornando o atendimento mais acessível e eficiente.
Fonte: https://www.parana.pr.gov.br