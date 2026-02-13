A tecnologia de DNA-HPV, desenvolvida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná em parceria com a Fiocruz e o Governo do Paraná, está transformando a detecção precoce do câncer de colo do útero. Esta abordagem molecular identifica tipos cancerígenos do vírus HPV no organismo com significativa antecedência, proporcionando uma importante ferramenta no combate à doença.

Parceria Inovadora

A colaboração entre o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, a Fiocruz e o Governo do Paraná resultou em uma tecnologia avançada que fortalece o sistema de saúde pública. Este esforço conjunto visa aumentar a eficácia no diagnóstico precoce, possibilitando intervenções mais rápidas e eficazes.

Impacto na Saúde Pública

Com a implementação da tecnologia de DNA-HPV, espera-se uma redução significativa nos casos de câncer de colo do útero no estado. A detecção precoce não apenas melhora as chances de tratamento bem-sucedido, mas também alivia a pressão sobre os serviços de saúde, tornando o atendimento mais acessível e eficiente.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br