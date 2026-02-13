sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
2.1kmh
75 %
sex
26 °
sáb
30 °
dom
33 °
seg
33 °
ter
34 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Supremo rejeita recurso de ex-líderes da PMDF condenados por omissão em 8 de janeiro

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra os recursos dos cinco ex-integrantes da liderança da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), condenados por omissão durante os eventos de 8 de janeiro de 2023. Os recursos foram analisados pela Primeira Turma do Supremo, em sessão virtual.

Detalhes do Julgamento

Moraes foi o único a votar até o momento, rejeitando todos os argumentos da defesa, incluindo alegações de cerceamento de defesa e contestação sobre a competência do STF para julgar o caso. Os demais ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, têm até 24 de fevereiro para apresentar seus votos.

Condenação Inicial

Em dezembro, a Primeira Turma do STF condenou por unanimidade os ex-líderes da PMDF a 16 anos de prisão e perda de cargo público. Os condenados incluem Fábio Augusto Vieira, Klepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos. A decisão considerou que suas ações omissas contribuíram para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Acusações do Ministério Público

A denúncia, liderada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou que os policiais foram negligentes ao ignorar informações de inteligência sobre possíveis atentados aos Três Poderes. A acusação aponta um planejamento insuficiente para conter a violência e as invasões que ocorreram.

Contexto dos Eventos de 8 de Janeiro

Em 8 de janeiro de 2023, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram em Brasília, insatisfeitos com a derrota eleitoral. Durante o protesto, ocorreram invasões e depredações nas sedes dos Três Poderes, resultando em mais de R$ 30 milhões em danos, sem intervenção eficaz das forças de segurança.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Avanço na Detecção do Câncer de Colo do Útero no Paraná com DNA-HPV
Próximo artigo
Moraes Rejeita Recurso de Ex-Cúpula da PMDF Condenada por Omissão em 8 de Janeiro
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress