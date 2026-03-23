Ratinho Junior desiste de disputar a Presidência e permanece como governador do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Junior, confirmou nesta segunda-feira (23) que permanecerá no cargo e desistiu de participar do processo interno do PSD para a escolha de um candidato à Presidência da República.

A decisão encerra a possibilidade de o governador disputar o cargo máximo do Executivo nacional nas eleições. Ele estava entre os nomes cotados dentro do partido, ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações divulgadas, Ratinho Junior optou por manter o compromisso assumido com a população paranaense desde sua eleição em 2018. A avaliação é de que a continuidade do atual governo é essencial para a manutenção do ciclo de crescimento econômico do Estado.

Para concorrer à Presidência, o governador precisaria renunciar ao cargo dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral. Com a decisão de permanecer no governo, ele seguirá à frente da administração estadual até o fim do mandato.

Ratinho Junior já foi reeleito e, por isso, não poderá disputar novamente o cargo de governador nas próximas eleições. Ainda assim, a permanência no Executivo estadual indica a prioridade em concluir os projetos em andamento no Paraná.

A definição também impacta o cenário político nacional, uma vez que o PSD segue com outros nomes na disputa interna para a escolha do candidato à Presidência da República.