Governador Ratinho Júnior aparece tecnicamente empatado com Lula em pesquisa presidencial para 2026

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), apareceu pela primeira vez tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um possível segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest entre os dias 29 de maio e 1º de junho e divulgada em 5 de junho de 2025.

No cenário estimulado de segundo turno, Lula soma 40% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior registra 38%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que caracteriza empate técnico. O levantamento apontou ainda que 5% dos entrevistados estão indecisos, e 17% afirmaram que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar.

Os números representam uma leve queda em relação à pesquisa anterior para Lula, que registrava 42% em abril. Já Ratinho Júnior teve crescimento de três pontos, saindo de 35% para os atuais 38%.

Além de Ratinho Júnior, outros possíveis adversários do presidente também aparecem tecnicamente empatados com Lula em simulações de segundo turno. Entre eles estão Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD). Lula mantém vantagem apenas contra Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), embora todos os cenários indiquem polarização acentuada.

Em eventual disputa com Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível até 2030, Lula também aparece empatado, com ambos marcando 41% das intenções de voto. A pesquisa ainda apontou que 66% dos entrevistados são contrários a uma nova candidatura de Lula à presidência, enquanto apenas 32% se manifestaram favoráveis à sua reeleição.

No cenário espontâneo e em rejeição, Lula é conhecido por 97% dos eleitores, mas 57% afirmam que não votariam nele. Já Ratinho Júnior é conhecido por 52% da população e rejeitado por 29%.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

