Mandado Cumprido no Jardim Ana Rosa Resulta em Prisão e Apreensão de Drogas em Cambé-PR

CAMBÉ – PR — Na tarde do dia 5 de junho de 2025, por volta das 15h00min, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), subordinada ao 2º Comando Regional da PMPR (2° CRPM), realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Ana Rosa, no município de Cambé.

A ação ocorreu em cumprimento a ordem expedida pela Vara Criminal de Cambé no processo judicial, tendo como alvo o indivíduo identificado pelas iniciais V.H.L..

Durante as buscas, os policiais localizaram, dentro de uma bolsa escondida no banheiro da residência, aproximadamente 14 gramas de substância análoga a crack. Dentre elas, 11 gramas estavam fracionadas em porções prontas para a venda, e 3 gramas em uma única porção ainda a ser dividida.

No local, além do suspeito, estavam presentes a mãe do mesmo e um segundo indivíduo identificado como R.S.C., que acompanharam todo o procedimento da execução do mandado judicial.

V.H.L. confessou ser o proprietário da substância entorpecente, indicando que o material era destinado à venda. Diante da materialidade e do flagrante delito, o autor foi preso e conduzido, juntamente com a droga apreendida, até a Delegacia de Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais cabíveis.

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com o enfrentamento ao tráfico de drogas e a preservação da ordem pública nas comunidades locais.

Denúncias e Contatos Úteis:

🚓 Polícia Militar : 190

: 190 📱 Aplicativo 190 PR

🚒 Bombeiros : 193

: 193 🗣 Disque Denúncia Anônima: 181