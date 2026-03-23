Simone Tebet e Guilherme Boulos no ‘Na Mesa com Datena’ nesta terça

A TV Brasil apresenta nesta terça-feira (24), às 21h, mais uma edição do 'Na Mesa com Datena', programa de entrevistas conduzido por José Luiz Datena. Nesta edição, os convidados são Simone Tebet, ministra do Orçamento e Planejamento, e Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Participação de Simone Tebet

Simone Tebet discutirá sua transição do MDB para o PSB, destacando a relevância do Ministério do Planejamento. Ela também abordará os desafios enfrentados por mulheres no mercado de trabalho, incluindo relatos pessoais de assédio, e defenderá o fim da escala de trabalho 6×1.

Intervenção de Guilherme Boulos

Guilherme Boulos falará sobre sua paixão pelo Corinthians e defenderá políticas de soberania nacional. Além disso, discutirá estratégias governamentais para mitigar a alta nos combustíveis e abordará negociações com caminhoneiros. Ele explicará os planos do governo para acelerar o fim da escala 6×1 se o Congresso não avançar na pauta.

Histórico do Programa

Lançado em 10 de março com o vice-presidente Geraldo Alckmin, 'Na Mesa com Datena' marca a estreia de José Luiz Datena na TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira e dois prêmios Vladimir Herzog, Datena conduz entrevistas focadas na escuta e no destaque aos convidados. A iniciativa faz parte da estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para fortalecer seu jornalismo e ampliar o debate de temas de interesse público.

Como Acompanhar

O programa pode ser assistido ao vivo na TV Brasil por canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Para mais informações sobre como sintonizar, acesse o site da TV Brasil. Os programas também estão disponíveis no TV Brasil Play, tanto pelo site quanto por aplicativo para Android e iOS. A transmissão ao vivo está disponível na WebTV.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br