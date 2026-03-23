Fórum de Gestores Públicos em Maringá Reúne Prefeitos e Lideranças

O Fórum de Gestores Públicos, promovido pelo Governo do Estado, reuniu mais de 230 prefeitos e lideranças em Maringá. O evento teve como objetivo fortalecer as governanças municipais e estaduais através da troca de experiências e desenvolvimento estratégico.

Fortalecimento das Governanças

Durante o encontro, os participantes discutiram diversas estratégias para melhorar a administração pública. A troca de experiências entre os gestores foi um dos pontos altos do evento, proporcionando insights valiosos para a aplicação em suas respectivas localidades.

Entrega de Projeto em Maringá

Além das discussões, o evento também foi marcado pela entrega oficial do projeto do Corpo de Bombeiros da cidade de Maringá, simbolizando um avanço significativo na infraestrutura de segurança pública da região.

Próximos Passos em Curitiba

As atividades do fórum continuam em Curitiba nesta quarta-feira, onde mais discussões e planejamentos estratégicos serão realizados, dando continuidade ao processo de fortalecimento das governanças.