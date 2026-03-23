Novas Áreas de Proteção Ambiental no Cerrado e Pantanal

O Brasil expandiu suas áreas de proteção ambiental com a criação de uma nova Unidade de Conservação no Cerrado mineiro e a ampliação de áreas no Pantanal. Ao todo, 148 mil hectares foram adicionados ao território protegido.

Novas Unidades de Conservação

Em Minas Gerais, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas foi estabelecida. No Mato Grosso, o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e a Estação Ecológica do Taiamã tiveram suas áreas ampliadas.

Estação Ecológica do Taiamã

Criada em 1981, a Estação Ecológica do Taiamã, localizada em Cáceres, no Mato Grosso, viu sua área aumentar de 11,5 mil para 68,5 mil hectares. Este local é crucial para a biodiversidade, abrigando uma variedade de ambientes aquáticos.

Parque Nacional do Pantanal

O Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, criado em 1981, também expandiu suas fronteiras, passando de 135,9 mil para 183,1 mil hectares. Este parque é vital para a preservação de espécies ameaçadas e para o equilíbrio ambiental da região.

Impacto Ambiental e Social

As novas medidas de proteção visam assegurar a biodiversidade e a resiliência frente às mudanças climáticas. A participação das comunidades locais foi essencial para a criação da nova reserva no Cerrado.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br