Londrina inicia vacinação contra gripe para grupos prioritários neste sábado

Neste sábado, 28 de outubro, Londrina dará início à Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, direcionada inicialmente aos grupos prioritários. A campanha tem como objetivo prevenir o contágio pelo vírus influenza e evitar complicações decorrentes da gripe.

Locais e horários de vacinação

A campanha terá início oficial durante a VI Feira da Saúde, realizada no pátio do Hospital Zona Sul de Londrina, das 9h às 17h. Além disso, 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas das 8h às 17h para aplicação das doses. Não é necessário agendamento. Basta comparecer com um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.

Quem pode se vacinar

Nesta etapa, a vacina estará disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência, portadores de doenças crônicas, trabalhadores de transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais da saúde, segurança, forças armadas, entre outros grupos prioritários.

Meta e distribuição das doses

O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição das vacinas. Para esta fase inicial, o Paraná receberá cerca de 332.000 doses, com Londrina recebendo aproximadamente 13.500. A partir de segunda-feira, 30 de outubro, as vacinas estarão disponíveis em todas as UBSs da cidade.

Importância da vacinação

A vacina trivalente protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B/linhagem Victoria do vírus influenza. A campanha busca reduzir as complicações, internações e mortes causadas pela gripe. A meta para 2026 é vacinar pelo menos 90% dos idosos, gestantes e crianças na faixa etária específica.

Monitoramento e prevenção

A Vigilância em Saúde de Londrina já está monitorando os casos de síndromes gripais, iniciando o controle em março para detectar possíveis aumentos. A vacina desempenha um papel crucial na prevenção durante este período.