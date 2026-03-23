Kaiki Substitui Alex Sandro em Amistosos da Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, foi convocado nesta segunda-feira (23) pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra França e Croácia. Kaiki substituirá Alex Sandro, do Flamengo, que sofreu uma lesão na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalques na Seleção

Além da convocação de Kaiki, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, não participará dos amistosos devido a dores no joelho direito, após o confronto com o Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa. Nenhum outro jogador será convocado para substituir Gabriel.

Amistosos Previstos

A seleção brasileira realizará quatro amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O primeiro será contra a França, em Boston, no dia 26 de março. Em seguida, enfrentará a Croácia em Orlando, no dia 31 de março. Antes de partir para o Mundial, o Brasil fará um jogo de despedida contra o Panamá no Maracanã, em 31 de maio, e encerrará os preparativos enfrentando o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.

Caminho do Brasil na Copa

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil está no Grupo C e estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, em Nova Jersey. Depois, enfrenta o Haiti na Filadélfia, no dia 18 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Escócia em Miami, no dia 24 de junho.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br