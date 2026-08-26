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Londrina recebe etapa do Paranaense de Drift 2026 no Autódromo Ayrton Senna

Autódromo Ayrton Senna recebe a 3ª etapa do Paranaense de Drift 2026 com pilotos, exposição de carros e experiências radicais neste fim de semana em Londrina.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Londrina será palco da 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Drift 2026 neste fim de semana, recebendo pilotos e fãs do automobilismo no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O evento, promovido pela DKBR com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), traz a competição para o Norte do Paraná após duas etapas realizadas em Curitiba.

A programação começa no sábado (29), das 16h às 23h, com treinos e a fase de Qualify. No domingo (30), as disputas eliminatórias acontecem das 10h às 18h, quando os jurados avaliam os pilotos em critérios como ângulo das manobras, velocidade, trajetória e controle dos veículos.

Cerca de 30 pilotos participam da etapa, acumulando pontos para o ranking da temporada, que terá seis fases ao todo e distribuirá R$ 300 mil em prêmios. Entre os destaques está o piloto Erick Medici, vice-campeão brasileiro, que retorna às competições nacionais após atuar nos Estados Unidos e representa Londrina na disputa.

O público poderá participar da Carona Radical, experiência em que o visitante acompanha um piloto profissional durante as manobras, sentindo de perto a emoção do drift. Para participar, é necessário ter pelo menos 1,40m de altura.

Além das corridas, o evento contará com exposição de carros de competição, modelos antigos, customizados e modernos, além de praça de alimentação, proporcionando lazer para famílias, jovens e entusiastas do automobilismo.

Os ingressos estão disponíveis no site uticket.com.br, com valores entre R$ 29,90 e R$ 349,90, conforme a modalidade escolhida, e também podem ser adquiridos na bilheteria do autódromo durante o evento.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#Autódromo Ayrton Senna#automobilismo#campeonato paranaense#carros#Drift#esporte#evento#londrina
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Redação Portal Cambé
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