TSE e Google lançam ferramenta para identificar deepfakes nas eleições de 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Google anunciaram nesta quarta-feira (26), em Brasília, uma nova ferramenta do YouTube destinada a proteger candidatos e candidatas das eleições de 2026 contra conteúdos produzidos por inteligência artificial que possam reproduzir indevidamente suas imagens.

Chamada Detecção por Semelhanças do YouTube (Likeness ID), a solução está disponível para maiores de 18 anos e permite que usuários registrem sua aparência na plataforma. Assim, o sistema pode rastrear e alertar sobre vídeos que utilizem a imagem de pessoas cadastradas, facilitando a identificação de deepfakes e outros conteúdos sintéticos.

Para utilizar a ferramenta, candidatos precisam acessar o YouTube Studio, realizar o cadastro, enviar documentos oficiais e uma selfie em foto e vídeo. Após a verificação, o sistema passa a monitorar conteúdos publicados e notifica o usuário caso encontre vídeos que possam reproduzir sua imagem. Se houver suspeita de uso indevido, é possível solicitar a remoção do conteúdo, que será avaliada conforme as políticas do YouTube.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, destacou que a iniciativa fortalece a confiança no processo eleitoral e protege direitos fundamentais no ambiente digital. Ele ressaltou que a colaboração entre o setor público e empresas de tecnologia é fundamental para garantir eleições seguras e confiáveis.

Segundo o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, a empresa mantém parceria com a Justiça Eleitoral desde 2014 e reforça seu compromisso com a segurança das eleições. Ele lembrou que a ferramenta é especialmente importante para proteger mulheres, frequentemente alvo de ataques virtuais durante campanhas.

O ministro Kassio Nunes Marques afirmou que a Detecção por Semelhanças complementa os mecanismos de fiscalização já existentes, ampliando a capacidade de identificar conteúdos prejudiciais à imagem dos candidatos e preservando a autenticidade do debate público.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br