Paraná Alcança Marco com 500 Km de Pavimentação

O programa de pavimentação 'Asfalto Novo, Vida Nova' no Paraná atingiu um marco significativo ao completar mais de 500 km de rodovias pavimentadas. Este avanço faz parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura rodoviária do estado.

Investimentos e Projetos

Atualmente, 380 municípios do Paraná estão envolvidos em projetos de pavimentação que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento. O investimento total para esses projetos é de aproximadamente R$ 5,8 bilhões, refletindo o compromisso do governo estadual com a melhoria das condições de transporte.

Municípios Beneficiados

Dentre os municípios, 154 já estão com projetos em execução ativa, beneficiando-se diretamente do suporte da administração estadual. Esses projetos em andamento representam um investimento de mais de R$ 903 milhões, promovendo o desenvolvimento local e a acessibilidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br