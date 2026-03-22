Papa Leão destaca guerra no Oriente Médio como ‘escândalo’ para a humanidade

O Papa Leão 14 declarou no domingo que o sofrimento e a morte causados pela guerra no Oriente Médio representam um "escândalo para toda a família humana", reforçando seu apelo por um cessar-fogo imediato.

Conflito Prolongado

Enquanto o conflito envolvendo EUA e Israel contra o Irã se prolonga, entrando em sua quarta semana, o Papa, primeiro pontífice de origem norte-americana, expressou sua contínua preocupação com a situação no Oriente Médio e em outras regiões afetadas por guerras e violência.

Apelo por Paz

"Não podemos ficar em silêncio diante do sofrimento de tantas pessoas, as vítimas indefesas desses conflitos. O que as machuca, machuca toda a humanidade", afirmou Leão durante sua oração semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

Chamado à Oração

O Papa renovou seu apelo para que a comunidade internacional continue em oração, buscando o fim das hostilidades e a construção de um caminho duradouro para a paz.