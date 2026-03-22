Botafogo Anuncia Saída do Técnico Martín Anselmi

O Botafogo confirmou neste domingo (22) a demissão do técnico argentino Martín Anselmi. A decisão foi divulgada em nota oficial pelo clube, mesmo após a vitória contra o Bragantino por 2 a 1, em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão.

Desempenho de Anselmi à Frente do Botafogo

Durante sua passagem, Martín Anselmi comandou a equipe em 18 partidas, acumulando nove derrotas, sete vitórias e dois empates. A eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil foi um dos fatores que contribuíram para a sua saída.

Próximos Passos para o Clube

Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, assumirá o comando da equipe de forma interina. Enquanto isso, John Textor e o Departamento de Futebol do Botafogo estão em busca de um novo treinador para enfrentar os desafios da temporada 2026.

Declaração Oficial do Botafogo

Em sua declaração, o clube expressou apreço por Anselmi e sua equipe, mas enfatizou a necessidade de mudanças para alcançar os objetivos almejados. O Botafogo agradeceu ao técnico e desejou sucesso em seus futuros projetos.