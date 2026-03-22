Testagem Gratuita para HIV e Outras Infecções na Praça Roosevelt

A Praça Roosevelt, localizada no centro de São Paulo, será palco de uma importante iniciativa de saúde neste domingo, dia 22. A unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), estará disponível para a população oferecendo testes rápidos e gratuitos para HIV, sífilis, hepatites B e C, além de exames para clamídia e gonorreia. O serviço será realizado das 17h às 22h.

Atendimento Especializado

O atendimento será conduzido por equipes especializadas que não apenas realizam os testes, mas também fornecem orientações essenciais. Elas solicitam exames conforme os protocolos clínicos e, quando necessário, encaminham os pacientes para acompanhamento na Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids.

Início de Tratamento no Local

Em caso de diagnóstico positivo para sífilis, o tratamento é imediatamente iniciado na unidade móvel. Para aqueles com diagnóstico de HIV, é possível dar início à profilaxia pré e pós-exposição (PrEP e PEP) e, se indicado, receber a primeira dose de terapia antirretroviral (TARV).