Hospital em Campinas adota medidas contra superbactéria

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© NIAID/Direitos Reservados

O Hospital Municipal de Campinas, Mário Gatti, implementou restrições no atendimento após a identificação de sete pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto com a bactéria multirresistente KPC. A medida de segurança adotada visa conter a disseminação da superbactéria.

Medidas de Isolamento

Os pacientes infectados foram isolados em um espaço específico dentro da UTI, com uma equipe médica exclusiva. Outros três pacientes da mesma ala foram transferidos para leitos de igual complexidade em outras unidades da rede hospitalar. Além disso, o hospital intensificou as práticas de limpeza e desinfecção no local.

Transferência de Pacientes

Enquanto a situação persiste, novos pacientes que necessitarem de cuidados intensivos serão direcionados ao Hospital Ouro Verde ou outras unidades disponíveis, de acordo com a central de regulação municipal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já recebeu orientações para não encaminhar pacientes à UTI do Mário Gatti.

Monitoramento Contínuo

A Rede Municipal Mário Gatti afirmou que as ações estão sob constante vigilância das equipes técnicas e permanecerão em vigor até que o cenário assistencial esteja completamente estabilizado.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

