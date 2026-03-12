Paraná Lança Projetos para Conectar Ciência e Inovação

No segundo dia da Semana Araucária de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Paraná lançou 12 novos projetos destinados a conectar ciência e inovação com os desafios enfrentados no estado. O evento acontece até esta quinta-feira (12) no Campus da Indústria, em Curitiba.

Iniciativas da Fundação Araucária

As iniciativas são desenvolvidas pela Fundação Araucária, uma entidade reconhecida por seu papel no estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico no Paraná. Esses programas têm como objetivo principal fortalecer a conexão entre a academia e o setor produtivo, promovendo soluções inovadoras.

Impacto Esperado

Espera-se que os novos projetos contribuam significativamente para o avanço da ciência no estado, promovendo a internacionalização das pesquisas e aumentando a competitividade das empresas paranaenses no mercado global.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br