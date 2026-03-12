spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Paraná Lança Projetos para Conectar Ciência e Inovação

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Projetos Estratégicos e Ações de Internacionalização conectam o Paraná aos Grandes Centros ...

No segundo dia da Semana Araucária de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Paraná lançou 12 novos projetos destinados a conectar ciência e inovação com os desafios enfrentados no estado. O evento acontece até esta quinta-feira (12) no Campus da Indústria, em Curitiba.

Iniciativas da Fundação Araucária

As iniciativas são desenvolvidas pela Fundação Araucária, uma entidade reconhecida por seu papel no estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico no Paraná. Esses programas têm como objetivo principal fortalecer a conexão entre a academia e o setor produtivo, promovendo soluções inovadoras.

Impacto Esperado

Espera-se que os novos projetos contribuam significativamente para o avanço da ciência no estado, promovendo a internacionalização das pesquisas e aumentando a competitividade das empresas paranaenses no mercado global.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

10
spot_img
Artigo anterior
Hospital em Campinas adota medidas contra superbactéria
Hospital em Campinas adota medidas contra superbactéria
Próximo artigo
Policiais Combatem Crimes na Internet para Proteger Crianças
Policiais Combatem Crimes na Internet para Proteger Crianças
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares