Flamengo Derrota Cruzeiro com Gols de Pedro e Carrascal

Na estreia do técnico Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, na noite de quarta-feira (11), no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Detalhes do Jogo

O Flamengo começou o jogo com intensidade, marcando o primeiro gol logo aos quatro minutos. O colombiano Néiser Villarreal cometeu um erro no recuo, permitindo que Pedro driblasse dois defensores antes de finalizar com precisão, superando o goleiro Cássio.

Reação do Cruzeiro

Apesar do gol sofrido, o Cruzeiro teve dificuldades para criar oportunidades na primeira etapa. Somente após as substituições do técnico Tite no segundo tempo, o time mineiro apresentou um futebol mais ofensivo.

Gol Decisivo

As alterações no Cruzeiro proporcionaram ao Flamengo mais chances de contra-atacar. Nos acréscimos, Samuel Lino fez um passe em profundidade para Carrascal, que finalizou com um toque sutil, garantindo a vitória do time da Gávea.

Classificação Atual

Com a vitória, o Flamengo soma sete pontos e ocupa a quarta posição na tabela. Enquanto isso, o Cruzeiro, ainda sem vitórias, permanece na vice-lanterna com dois pontos em cinco jogos.

