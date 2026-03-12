Londrina vence Manaus nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Londrina Esporte Clube garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Manaus nas cobranças de pênalti por 5 a 4, depois de empate sem gols no tempo regulamentar. A partida foi disputada no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, válida pela terceira fase da competição.
A cobrança decisiva foi convertida pelo atacante Vitor Jacaré, que assegurou a vaga do Tubarão na sequência do torneio nacional.
Primeiro tempo
O Londrina iniciou a partida com postura ofensiva e criou as principais oportunidades da primeira etapa. A primeira grande chance veio aos 12 minutos, quando Vitinho finalizou e acertou a trave.
Mesmo atuando em casa, o Manaus manteve uma postura mais recuada, buscando explorar contra-ataques. A equipe amazonense chegou com perigo apenas aos 21 minutos, quando Sávio tentou finalizar, mas o goleiro se antecipou e evitou o gol.
O Londrina seguiu com maior volume de jogo durante o primeiro tempo. Nos minutos finais da etapa inicial, o Tubarão voltou a levar perigo: aos 45 minutos, Gilberto recebeu em boas condições, mas acabou errando a finalização de frente para o gol.
Segundo tempo
Na etapa final, o Londrina não conseguiu manter a mesma intensidade ofensiva apresentada no início da partida. O Manaus passou a equilibrar as ações e chegou com mais frequência ao ataque.
Aos 24 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti para o Manaus após Diego ser derrubado dentro da área depois de uma cobrança de escanteio.
Na cobrança, David Luis bateu, mas o goleiro Maurício Kozlinski fez a defesa, evitando o gol da equipe amazonense e mantendo o empate sem gols.
Decisão nos pênaltis
Com o empate persistindo até o final do tempo regulamentar, a vaga foi definida nas cobranças de pênalti. O Londrina levou a melhor e venceu por 5 a 4, com o gol decisivo marcado por Vitor Jacaré.
Esta foi a terceira partida consecutiva do Manaus decidida nos pênaltis. Na fase anterior da Copa do Brasil, a equipe amazonense havia eliminado o Capital-TO também nas penalidades. Já pelo Campeonato Amazonense, disputou pênaltis contra o Parintins, mas acabou derrotada.
Próximo adversário
Com a classificação confirmada, o Londrina agora aguarda a definição do próximo adversário, que sairá do confronto entre Operário de Ponta Grossa e Capital-DF.
A próxima partida será disputada no Estádio do Café, em Londrina.