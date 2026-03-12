Roda de Conversa na UEL Explora Desafios de Inclusão e Equidade

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sediará uma roda de conversa voltada a trabalhadores e futuros profissionais da área da saúde. O evento, marcado para a próxima sexta-feira (13), abordará os desafios enfrentados por mães que conciliam a carreira com o cuidado de um familiar com deficiência. Esta iniciativa é promovida pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), em parceria com a Prefeitura de Londrina e o Ministério da Saúde.

Objetivo do Encontro

Intitulada 'Força e Equidade: o papel da mãe trabalhadora na construção da inclusão', a roda de conversa visa proporcionar um espaço de troca e aprendizado. As professoras Liana Bassi e Regina Melchior, ambas da UEL, vão mediar o evento, trazendo suas experiências pessoais e profissionais em saúde coletiva.

Importância da Inclusão

A professora Regina Melchior destaca a importância de ações formativas para preparar melhor os profissionais de saúde na interação com todos os usuários. Ela ressalta que o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência é um processo em evolução, muitas vezes prejudicado por desconhecimento e insegurança.

Participação e Discussão

Flavia Guilherme Gonçalves Ziegler, fisioterapeuta em Londrina, participará do evento, enfatizando a necessidade de ampliar o diálogo sobre equidade e valorizar diferentes realidades. Ela convida a comunidade a se envolver na discussão sobre práticas mais inclusivas e respeitosas.

Detalhes do Evento

O evento ocorrerá no dia 13 de março, das 13h30 às 15h30, na Sala 683 do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) da UEL. A participação pode ser confirmada através de um link fornecido pela organização.

Fonte: https://operobal.uel.br