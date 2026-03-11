Interdição da PR-445 para Detonação de Rochas nesta Quinta-feira

A rodovia PR-445 passará por interdição temporária nesta quinta-feira devido a trabalhos de detonação de rochas. A ação faz parte de um projeto de melhoria e ampliação da via, visando aumentar a segurança e fluidez do trânsito na região.

Detalhes da Interdição

A interdição ocorrerá em determinados trechos da rodovia, com previsão de duração ao longo do dia. Os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Impacto no Trânsito

Durante a detonação, espera-se que o fluxo de veículos seja desviado, o que pode gerar transtornos temporários. A recomendação é que os motoristas planejem suas viagens com antecedência.

Fonte: https://taroba.com.br