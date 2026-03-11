spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Interdição da PR-445 para Detonação de Rochas nesta Quinta-feira

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
MPPR oferece denúncia contra vereadora Anne Ada por rachadinha em Londrina

A rodovia PR-445 passará por interdição temporária nesta quinta-feira devido a trabalhos de detonação de rochas. A ação faz parte de um projeto de melhoria e ampliação da via, visando aumentar a segurança e fluidez do trânsito na região.

Detalhes da Interdição

A interdição ocorrerá em determinados trechos da rodovia, com previsão de duração ao longo do dia. Os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Impacto no Trânsito

Durante a detonação, espera-se que o fluxo de veículos seja desviado, o que pode gerar transtornos temporários. A recomendação é que os motoristas planejem suas viagens com antecedência.

Fonte: https://taroba.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
CPMI solicita ao STF revisão de decisão sobre depoimento de Vorcaro
CPMI solicita ao STF revisão de decisão sobre depoimento de Vorcaro
Próximo artigo
Roda de Conversa na UEL Explora Desafios de Inclusão e Equidade
Roda de Conversa na UEL Explora Desafios de Inclusão e Equidade
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares