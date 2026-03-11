CPMI solicita ao STF revisão de decisão sobre depoimento de Vorcaro

O senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, reuniu-se com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a revisão de decisões que impediram depoimentos na comissão. Entre os depoentes está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Decisões judiciais em foco

Viana afirmou que Mendonça pretende liberar para julgamento colegiado os recursos apresentados pela CPMI, visando garantir o depoimento de Vorcaro e outros investigados. Em decisão anterior, o ministro havia facultado o depoimento do banqueiro.

Impacto no andamento da CPMI

A presença de Vorcaro é considerada crucial pela comissão, pois ele foi convocado para esclarecer o suposto envolvimento do Banco Master com empréstimos consignados irregulares a beneficiários do INSS.

Controvérsias e depoimentos adiados

Após a reunião com Mendonça, Viana criticou a decisão do ministro Flávio Dino, que permitiu a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, desmarcar seu depoimento. Um novo depoimento foi agendado para a próxima semana.

Desafios para a CPMI

Viana destacou a importância das testemunhas comparecerem ao Congresso, enfatizando a necessidade de respeitar as prerrogativas da comissão. A decisão de Dino foi vista como uma invasão das prerrogativas parlamentares.

Vazamentos sob investigação

O senador também abordou os vazamentos de dados sigilosos de Vorcaro, afirmando que a CPMI não é responsável por eles. Mendonça ordenou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o caso.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br