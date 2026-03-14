Ilha das Cobras Inaugura Escola do Mar Após Revitalização

O Parque Estadual Ilha das Cobras, localizado no litoral do Paraná, passou por uma significativa revitalização e foi reinaugurado no último sábado (14). O local, que anteriormente servia como residência oficial de veraneio do governo estadual, agora abriga a Escola do Mar, um centro de ensino voltado para áreas como gastronomia, turismo e preservação ambiental.

Novo Propósito para a Ilha das Cobras

A transformação da Ilha das Cobras em um espaço educacional visa promover o desenvolvimento sustentável e a conscientização ambiental. A Escola do Mar busca capacitar profissionais para atuar em setores estratégicos do litoral, com ênfase na preservação dos recursos naturais e na promoção do turismo responsável.

Impacto na Comunidade Local

A iniciativa de revitalização e transformação da ilha é vista como um impulso positivo para a comunidade local. A expectativa é que o novo centro educacional gere oportunidades de emprego e fomente o desenvolvimento econômico da região, atraindo estudantes e turistas interessados nas áreas de estudo oferecidas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br