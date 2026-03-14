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Toca de Assis inicia campanha para reforma urgente de sede em Londrina

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Tarobá

A Toca de Assis está promovendo uma campanha para arrecadar fundos destinados à reforma emergencial de sua sede localizada na zona oeste de Londrina. A iniciativa visa garantir que o espaço continue a oferecer suporte aos necessitados.

Importância da Reforma

A reforma é crucial para a manutenção das atividades da Toca de Assis, uma instituição conhecida por prestar assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A sede precisa de melhorias estruturais para continuar operando de forma segura e eficiente.

Como Contribuir

Interessados em ajudar podem fazer doações diretamente à Toca de Assis. A organização disponibilizou diversas formas de contribuição, incluindo transferências bancárias e doações online, para facilitar o apoio da comunidade.

Próximos Passos

Com os recursos arrecadados, a Toca de Assis planeja iniciar as obras o mais breve possível, garantindo que o espaço esteja seguro e apto a receber aqueles que necessitam de apoio.

Fonte: https://taroba.com.br

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