spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Bolsonaro Apresenta Piora na Função Renal e Aumento de Inflamação

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve um agravamento em sua função renal e um aumento nos indicadores inflamatórios, conforme informou o Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (14).

Quadro Clínico Atual

De acordo com o boletim médico mais recente, Bolsonaro permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Apesar do agravamento na função renal, ele está clinicamente estável e segue com tratamento à base de antibióticos e hidratação intravenosa.

Tratamentos e Medidas Adotadas

O ex-presidente está realizando exercícios de fisioterapia respiratória e motora, além de receber medidas de prevenção contra trombose venosa. Ele foi internado na UTI desde a manhã de sexta-feira (13) devido a uma broncopneumonia bacteriana bilateral de possível origem aspirativa.

Internação e Monitoramento

Bolsonaro foi levado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após apresentar sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Além disso, ele está sob custódia no Complexo Penitenciário da Papuda, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Autorização de Visitas

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a presença da esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, no hospital como acompanhante, além de permitir visitas de seus filhos e enteada. A segurança é garantida pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, com policiais permanecendo na vigília 24 horas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Inscrições Abertas para a 32ª Feira do Peixe Vivo em Londrina
Inscrições Abertas para a 32ª Feira do Peixe Vivo em Londrina
Próximo artigo
Toca de Assis inicia campanha para reforma urgente de sede em Londrina
Toca de Assis inicia campanha para reforma urgente de sede em Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares