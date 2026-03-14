Bolsonaro Apresenta Piora na Função Renal e Aumento de Inflamação

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve um agravamento em sua função renal e um aumento nos indicadores inflamatórios, conforme informou o Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (14).

Quadro Clínico Atual

De acordo com o boletim médico mais recente, Bolsonaro permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Apesar do agravamento na função renal, ele está clinicamente estável e segue com tratamento à base de antibióticos e hidratação intravenosa.

Tratamentos e Medidas Adotadas

O ex-presidente está realizando exercícios de fisioterapia respiratória e motora, além de receber medidas de prevenção contra trombose venosa. Ele foi internado na UTI desde a manhã de sexta-feira (13) devido a uma broncopneumonia bacteriana bilateral de possível origem aspirativa.

Internação e Monitoramento

Bolsonaro foi levado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após apresentar sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Além disso, ele está sob custódia no Complexo Penitenciário da Papuda, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Autorização de Visitas

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a presença da esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, no hospital como acompanhante, além de permitir visitas de seus filhos e enteada. A segurança é garantida pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, com policiais permanecendo na vigília 24 horas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br