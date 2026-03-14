Inscrições Abertas para a 32ª Feira do Peixe Vivo em Londrina

A Prefeitura de Londrina anunciou a abertura das inscrições para a 32ª edição da Feira do Peixe Vivo, um evento tradicional na cidade que atrai moradores e visitantes interessados em adquirir peixe fresco diretamente dos produtores.

Detalhes do Evento

A Feira do Peixe Vivo é realizada anualmente e oferece uma oportunidade para os consumidores comprarem pescado de qualidade, ao mesmo tempo que apoia a economia local. O evento está programado para ocorrer no próximo mês, em local a ser confirmado pela organização.

Como Participar

Os interessados em participar devem realizar a inscrição até o final deste mês. As inscrições podem ser feitas online, através do site oficial da Prefeitura de Londrina, ou presencialmente nos pontos de atendimento ao cidadão.

Apoio aos Produtores

A feira é uma oportunidade significativa para os produtores locais, que podem vender seus produtos diretamente ao consumidor final, garantindo um preço justo e uma maior rentabilidade.

Fonte: https://taroba.com.br