Inscrições Abertas para a 32ª Feira do Peixe Vivo em Londrina

A Prefeitura de Londrina anunciou a abertura das inscrições para a 32ª edição da Feira do Peixe Vivo, um evento tradicional na cidade que atrai moradores e visitantes interessados em adquirir peixe fresco diretamente dos produtores.
Detalhes do Evento
A Feira do Peixe Vivo é realizada anualmente e oferece uma oportunidade para os consumidores comprarem pescado de qualidade, ao mesmo tempo que apoia a economia local. O evento está programado para ocorrer no próximo mês, em local a ser confirmado pela organização.
Como Participar
Os interessados em participar devem realizar a inscrição até o final deste mês. As inscrições podem ser feitas online, através do site oficial da Prefeitura de Londrina, ou presencialmente nos pontos de atendimento ao cidadão.
Apoio aos Produtores
A feira é uma oportunidade significativa para os produtores locais, que podem vender seus produtos diretamente ao consumidor final, garantindo um preço justo e uma maior rentabilidade.
Fonte: https://taroba.com.br