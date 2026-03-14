Homem é preso com drogas e moto furtada durante blitz em Cambé

Um homem de 37 anos foi preso na noite desta sexta-feira (13) durante uma blitz da Operação Lei Seca realizada na Avenida Esperança, no Jardim Boa Vista, em Cambé, no Norte do Paraná.

A abordagem ocorreu por volta das 20h36, quando policiais militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) pararam uma motocicleta Honda Biz branca que estava sendo conduzida pelo suspeito.

Durante a fiscalização, o homem informou aos policiais que não possuía habilitação para dirigir. Em seguida, foi realizada uma revista pessoal, porém nada de irregular foi encontrado com ele naquele momento.

Drogas encontradas em mochila

Ao verificarem uma mochila que estava nas costas do condutor, os policiais localizaram diversos pacotes contendo maconha já fracionada para venda. Parte das porções estava identificada com o peso anotado nas embalagens, enquanto outras estavam apenas envolvidas em plástico filme.

No total, foram apreendidos 19 pacotes e cinco porções da droga, que após pesagem somaram 515 gramas de maconha. Também foram encontrados R$ 65 em dinheiro.

Motocicleta tinha alerta de furto

Durante a verificação da motocicleta, os policiais constataram que a placa não correspondia à numeração do chassi e do motor do veículo.

Após consulta pelo número do chassi, foi confirmado que a moto possuía alerta de furto registrado na cidade de Arapongas no dia 17 de fevereiro de 2026.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Ele foi conduzido algemado, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), até a Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial.

Suspeito afirmou que vendia drogas

Durante o deslocamento até a delegacia, o suspeito relatou aos policiais que estava vendendo drogas no sistema de “disk droga” havia cerca de um mês.

Sobre a motocicleta, ele afirmou que teria comprado o veículo acreditando se tratar de uma moto de leilão e que teria descoberto que ela era roubada apenas ao tentar transferi-la para seu nome em um despachante.

Resultado da ocorrência

De acordo com a Polícia Militar, a ação resultou em:

01 homem preso

01 motocicleta recuperada

515 gramas de maconha apreendidas

O caso segue sob investigação das autoridades policiais.

Como denunciar

A população pode colaborar com o trabalho das forças de segurança por meio dos seguintes canais:

📞 Polícia Militar: 190

190 📱 Aplicativo 190 PR

🚒 Corpo de Bombeiros: 193

193 🕵️ Denúncias anônimas: 181