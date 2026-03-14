Homenagens Marcam Oito Anos do Caso Marielle Franco

Neste sábado (14), uma missa em memória da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes reuniu familiares, amigos e apoiadores na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro do Rio de Janeiro, marcando os oito anos de seus assassinatos.

Condenação dos Mandantes

Este ano, a missa ocorre após a condenação dos responsáveis pelo crime. Em 25 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa, Ronald Alves de Paula e Robson Calixto. Todos estavam presos preventivamente e foram condenados por unanimidade.

Reações da Família

Antonio Francisco da Silva Neto, pai de Marielle, expressou a dor contínua vivida pela família e agradeceu o apoio recebido até a condenação. Marinete da Silva, mãe de Marielle, destacou o legado deixado pela filha e a luta contínua por justiça.

Homenagens e Legado

A irmã de Marielle, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, comentou sobre servir de modelo para a estátua da vereadora no Buraco do Lume. A exposição "Mulher Raça – O Legado de Marielle Franco" será aberta no Centro Cultural Banco do Brasil, e o Festival Justiça por Marielle e Anderson acontece no Circo Voador.

Anistia Internacional e Mobilização

A Anistia Internacional realizará ações no Largo da Lapa, unindo memória e mobilização. A intervenção "Cartas para Quem Defende Direitos" e o projeto "Cada Peça Importa" visam refletir sobre a luta dos defensores de direitos humanos, destacando a importância da mobilização coletiva para a justiça.