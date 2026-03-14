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Seleção Brasileira de Basquete Feminino Enfrenta Mali em Desafio Crucial no Pré-Mundial

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Fiba/Divulgação

A seleção feminina de basquete do Brasil enfrenta uma situação desafiadora no Pré-Mundial, disputado em Wuhan, China. A equipe busca uma vaga na Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na Alemanha em setembro. O confronto contra o Mali, marcado para este domingo (15) às 2h30 (horário de Brasília), é crucial para as brasileiras.

Confronto Decisivo

Além do Brasil, cinco outras equipes competem no torneio. A Bélgica, atual campeã europeia, já garantiu sua vaga na Copa do Mundo. Assim, os três melhores times, excluindo a Bélgica, se classificam para o evento. Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição, empatado com o Mali em vitórias e derrotas, mas com desvantagem no saldo de pontos.

Desempenho Recente

Na terceira rodada, realizada na madrugada de sábado (14), o Brasil foi derrotado pela República Tcheca por 84 a 65. Damiris Dantas destacou-se com 30 pontos e 12 rebotes, enquanto Kamilla Cardoso contribuiu com 15 pontos e 11 rebotes. Junto com Emanuely Oliveira, o trio foi responsável pela maior parte dos pontos da equipe.

Histórico e Próximos Desafios

O Brasil iniciou o torneio com uma derrota para a Bélgica por 99 a 70, mas se recuperou vencendo o Sudão do Sul por 94 a 79. O último jogo do Pré-Mundial será contra a equipe anfitriã, a China, nesta terça-feira (17) às 8h30. A seleção brasileira não participa da Copa do Mundo desde 2014, mas possui um histórico significativo, com 16 participações no evento.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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