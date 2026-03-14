Ministério da Saúde Oferece 310 Vagas para Especialização em Enfermagem Neonatal

O Ministério da Saúde divulgou um edital disponibilizando 310 vagas para a Especialização em Enfermagem Neonatal. O curso é destinado a profissionais que trabalham em unidades neonatais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com um investimento de R$ 2,6 milhões.

Inscrições e Prioridades Regionais

As inscrições estarão abertas de 16 de março a 6 de abril, por meio da plataforma SIGA-LS. A iniciativa busca priorizar profissionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, áreas que mais necessitam desta especialização.

Objetivos da Iniciativa

O Ministério da Saúde visa ampliar a qualificação da força de trabalho no SUS, melhorando o atendimento a mulheres e recém-nascidos. Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, a especialização tem como meta fortalecer e valorizar a enfermagem no SUS, além de qualificar os serviços oferecidos.

Benefícios Esperados

Espera-se que o aumento de especialistas em enfermagem neonatal melhore o atendimento aos recém-nascidos, com identificação precoce de riscos, manejo clínico adequado e intervenções seguras, contribuindo para a redução de óbitos evitáveis.

Detalhes da Formação

O curso será realizado pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, com duração de 14 meses. Esta especialização faz parte do Programa Agora Tem Especialistas e pode aumentar em mais de 30% o número de enfermeiros neonatais no SUS.

Distribuição de Vagas

Das 310 vagas, 206 são destinadas a capitais e 104 a municípios do interior. Em termos regionais, 56 vagas são para o Centro-Oeste, 182 para o Nordeste e 72 para o Norte. Os profissionais selecionados trabalharão em 64 hospitais, distribuídos em 36 municípios, com 172 vagas reservadas para ações afirmativas.

Foco na Saúde Feminina

A especialização integra um conjunto de ações do Ministério da Saúde para fortalecer a assistência obstétrica e neonatal. Em 2025, o ministério destinou R$ 17 milhões para a Especialização em Enfermagem Obstétrica da Rede Alyne, envolvendo 760 profissionais de enfermagem.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br