Ação de Conscientização Sobre Violência Contra a Mulher Acontece em Curitiba e Outras Cidades

Neste sábado (14), foi promovida uma ação relevante para a segurança das mulheres em Curitiba e mais dez cidades, como parte do programa Mulher Segura. Esta iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização pública sobre a violência contra a mulher, utilizando palestras, conversas e a distribuição de materiais informativos.

Programa Mulher Segura

O programa Mulher Segura busca, durante o mês de março, intensificar as atividades que aumentem o conhecimento e a conscientização da população sobre a importância de combater a violência de gênero. Ações como esta são fundamentais para educar e sensibilizar a sociedade, promovendo um ambiente mais seguro para as mulheres.

Atividades Realizadas

Durante o evento, foram realizadas palestras que abordaram temas essenciais sobre os direitos das mulheres e a importância de denunciar casos de violência. Além disso, conversas interativas com especialistas proporcionaram um espaço seguro para discussões e esclarecimentos.

Impacto Esperado

Espera-se que, por meio dessas iniciativas, a população se torne mais informada e engajada na luta contra a violência doméstica e de gênero, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br