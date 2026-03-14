Athleta será nova fornecedora do Londrina e inaugura loja oficial

O Londrina Esporte Clube anunciou a Athleta como nova fornecedora oficial de material esportivo do clube. A parceria amplia a presença da marca no futebol brasileiro e faz parte da estratégia de expansão nacional da empresa no cenário esportivo.

Além do fornecimento dos uniformes e materiais esportivos, o projeto também prevê ações de aproximação com a torcida alviceleste. Como parte dessa iniciativa, será inaugurada a primeira loja oficial do clube, que funcionará no Shopping Boulevard Londrina.

A inauguração está marcada para quarta-feira (18), às 19h30, e o espaço oferecerá aos torcedores acesso direto aos uniformes oficiais, produtos licenciados e às coleções da marca Athleta.

De acordo com o planejamento divulgado, uma segunda unidade da loja oficial já está prevista para o final de abril, no Shopping Catuaí Londrina, ampliando a presença da marca na cidade e facilitando o acesso dos torcedores aos produtos do clube.

Nova fase de relacionamento com a torcida

A criação das lojas oficiais representa um novo canal de relacionamento entre o clube e seus torcedores. A proposta é disponibilizar uma linha completa de vestuário e itens esportivos ligados ao Londrina Esporte Clube, fortalecendo a identidade do clube junto à torcida.

Fundado em 1956, o Londrina Esporte Clube é considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol paranaense. Ao longo de sua história, o clube conquistou títulos importantes, incluindo a Taça de Prata do Campeonato Brasileiro de 1980, além de cinco títulos do Campeonato Paranaense.

Com uma torcida consolidada em Londrina e em todo o norte do Paraná, o clube mantém presença marcante no cenário do futebol brasileiro.

Expansão da Athleta no futebol nacional

O CEO da Athleta, Ricardo Tiwata, destacou que a parceria com o Londrina faz parte do plano de crescimento da marca no futebol brasileiro.

Segundo ele, a chegada ao clube representa um passo importante dentro da estratégia da empresa de ampliar sua atuação em diferentes regiões do país e fortalecer a relação entre marca, clube e torcedores.

Para o CEO do Londrina Esporte Clube SAF, Armando Chekerdemian, a parceria também representa um avanço na estrutura do clube e no relacionamento com os torcedores.

De acordo com o dirigente, a união com uma marca tradicional no esporte brasileiro fortalece o Londrina e abre um novo capítulo na história da instituição.

Tradição histórica da marca Athleta

Fundada em 1935, a Athleta possui uma trajetória consolidada no futebol mundial. A marca ficou conhecida por vestir a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, períodos marcados pelos três primeiros títulos mundiais do Brasil.

Atualmente, a empresa também fornece material esportivo para clubes como Mirassol (SP), América (RJ), Desportivo Brasil (SP), Pouso Alegre (MG), Sport Club Gaúcho (RS) e Santa Catarina Clube.

Além do futebol, a Athleta também está presente em outras modalidades esportivas, incluindo o Sancor Seguros Vôlei, equipe que disputa a Superliga feminina de vôlei.

A parceria com o Londrina amplia a presença da marca em um novo estado e reforça o projeto de crescimento da empresa no cenário esportivo nacional.

Inauguração da Loja Athleta

Data: quarta-feira, 18 de março

Horário: 19h30

Local: Shopping Boulevard Londrina