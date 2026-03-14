Cruzeiro Vence Atlético-MG de Virada no Brasileirão Feminino

Em um emocionante clássico pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro superou o Atlético-MG com uma vitória de virada por 3 a 1. O confronto ocorreu neste sábado (14) na Arena do Jacaré, localizada em Sete Lagoas (MG), durante a terceira rodada da competição.

Detalhes da Partida

A partida teve transmissão ao vivo pela TV Brasil e contou com um primeiro tempo de poucas emoções. No início da segunda etapa, o Atlético-MG saiu na frente com um gol de Thalita aos oito minutos. A jogadora aproveitou um erro da goleira Camila Rodrigues e marcou para as Vingadoras.

O Cruzeiro empatou rapidamente com um gol de falta de Byanca Brasil aos 13 minutos. Logo depois, as Vingadoras tiveram a chance de ampliar com um pênalti, mas a goleira Camila Rodrigues defendeu a cobrança de Anny Marabá. O time celeste virou o placar com um gol de cabeça de Ravenna após cruzamento de Byanca Brasil.

Fechamento do Placar

Nos minutos finais, o Cruzeiro ainda teve a chance de aumentar a vantagem com uma penalidade, mas Marília desperdiçou. Contudo, ela se redimiu nos acréscimos ao completar um desvio de cabeça da zagueira Paloma Maciel, selando o resultado do clássico.

Impacto na Tabela

Com a vitória, o Cruzeiro alcançou os mesmos sete pontos de Santos e Flamengo, ficando provisoriamente na quarta posição devido ao saldo de gols. Já o Atlético-MG, que retornou à Série A1 após o rebaixamento em 2024, permanece com um ponto, em 14º lugar, entre 18 clubes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br