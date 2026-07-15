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Governo do RJ une secretarias de Agricultura e Pesca para otimizar gestão

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de julho de 2026 11:46

O governo do Rio de Janeiro anunciou a fusão das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf). A medida, publicada no Diário Oficial do estado na terça-feira (14), visa reduzir custos, enxugar a estrutura administrativa e aprimorar a gestão de políticas públicas no setor rural.

Com a unificação, a nova Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar passa a concentrar as funções das duas antigas pastas. O órgão ficará responsável pelo planejamento, coordenação, execução e acompanhamento de ações nas áreas de agricultura, pecuária, pesca, aquicultura, abastecimento, agricultura familiar e desenvolvimento regional.

Segundo o governo estadual, atualmente existem 35 secretarias, mas o ideal seria operar com 22 ou 23, o que reforça a necessidade da reorganização. A fusão elimina sobreposições de funções, evita duplicidade de estruturas e promete tornar a tomada de decisões mais eficiente, além de fortalecer a integração entre os órgãos ligados ao setor produtivo rural.

O comando da nova secretaria ficará a cargo do médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur. Ele já atuou como coordenador de Fomento Agropecuário e de Defesa Sanitária Animal na antiga Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, além de ter sido diretor-técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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