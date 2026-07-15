Aprovação do governo Lula volta a ser positiva, aponta pesquisa Genial Quaest

Pela primeira vez desde dezembro de 2024, o saldo de aprovação do governo Lula ficou positivo, segundo pesquisa Genial Quaest divulgada em julho de 2026. O levantamento mostra que 48% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente, enquanto 47% desaprovam.

O estudo também revela que a maioria dos eleitores ainda não definiu seu candidato para a próxima eleição presidencial, com 54% de indecisos na intenção de voto espontânea. Lula aparece com 26% das menções, seguido por Flávio Bolsonaro, que caiu para 14%. Outros nomes, como Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema, somam pequenas porcentagens.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 28%. Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema aparecem com 4%, 3% e 2%, respectivamente. Os demais candidatos somam 4% e 11% dos eleitores permanecem indecisos.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente amplia a vantagem, alcançando 45% contra 37% do adversário. Em outras simulações, Lula também mantém a liderança sobre Caiado, Zema e Renan Santos.

O desempenho de Flávio Bolsonaro é afetado por conflitos internos, especialmente após a divulgação de vídeos de desentendimentos com Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Entre os eleitores de direita, 35% acreditam que Michelle agiu para se opor a alianças políticas, enquanto 17% veem sua atitude como resposta a desrespeito. A participação de Michelle na campanha de Flávio é vista como positiva por 53% dos eleitores de direita e 45% dos bolsonaristas.

Apesar do desgaste, Flávio Bolsonaro segue como principal nome da oposição. Outros candidatos, como Caiado, Zema e Renan Santos, ainda são pouco conhecidos pela maioria do eleitorado, o que limita a competitividade no cenário eleitoral atual.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios brasileiros entre 10 e 13 de julho de 2026. O estudo tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e registrado no TSE sob o protocolo BR-7181/2026.

Fonte: quaest.com.br