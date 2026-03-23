Frente Fria Aumenta Risco de Tempestades no Paraná

O Paraná enfrenta uma nova frente fria que pode provocar tempestades no início da semana. Apesar do fim do verão, as altas temperaturas persistem, especialmente nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros podem atingir 35°C nesta segunda-feira (23).

Impactos Climáticos nas Regiões

As temperaturas elevadas não se restringem apenas ao Norte e Noroeste. As regiões Oeste e Sudoeste do Paraná também apresentarão máximas em torno dos 30°C ao longo da semana. Esta condição climática reforça a necessidade de atenção redobrada por parte da população local.

Precauções e Recomendações

Diante do risco de tempestades, é recomendável que os moradores tomem precauções, como evitar áreas alagadas e buscar abrigo seguro durante eventos de chuvas intensas.