Homem é Preso por Agressão a Companheira Grávida na Zona Rural de Londrina

Na noite de domingo (22), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) deteve um homem de 31 anos acusado de violência doméstica e lesão corporal, além de dano ao patrimônio, em uma ocorrência na zona rural de Londrina.

Ocorrência na Estrada Shalom

A PMPR foi acionada para atender a um chamado de violência na Estrada Shalom. No local, a vítima, que está grávida, relatou ter sido agredida pelo companheiro. Além disso, o acusado teria danificado objetos na residência antes de fugir.

Intervenção Policial

Durante o atendimento da ocorrência, o agressor retornou ao local e desobedeceu às ordens da polícia, avançando contra os agentes. Foi necessário o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular, modelo Taser 10, para contê-lo.

Procedimentos Legais

Após ser contido, o homem foi algemado e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br