Crescimento do PIB do Paraná Supera Média Nacional em 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná apresentou um crescimento significativo em 2025, atingindo R$ 765 bilhões. Esse avanço coloca o estado na quarta posição entre as economias estaduais do Brasil, representando mais de 6% do PIB nacional.

Desempenho Econômico do Paraná

O crescimento do PIB do Paraná, de 22% acima da média nacional, reflete melhorias em diversos setores econômicos. Este desempenho destaca a força e a resiliência da economia paranaense em um cenário econômico desafiador.

Impacto Nacional

Com um peso significativo no PIB brasileiro, o Paraná reforça sua importância estratégica para a economia do país. O avanço econômico do estado contribui para o desenvolvimento geral do Brasil, influenciando positivamente outros estados.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br