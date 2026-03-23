Pagamento do Programa Pé-de-Meia Inicia Primeira Parcela

A partir desta segunda-feira (23), os estudantes do ensino médio da rede pública que integram o programa Pé-de-Meia começam a receber a primeira parcela de 2026. Este benefício é destinado aos alunos matriculados e inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal.

Cronograma de Pagamento

Os pagamentos serão realizados até o dia 30 de março, respeitando a ordem do mês de nascimento dos estudantes. O Ministério da Educação (MEC) destaca que o depósito está vinculado ao envio de dados pelas secretarias estaduais de Educação.

Outros Benefícios

Além do valor de R$ 200 pela matrícula, o programa também prevê o pagamento de mais nove parcelas de igual valor. Estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm direito a um incentivo adicional de R$ 200.

Acesso às Informações

As informações referentes ao ano letivo de 2026 estão disponíveis desde sexta-feira (20) no portal do Ministério da Educação. Os alunos podem consultar os dados por meio de computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br.

Histórico do Programa

Implementado em 2024, o programa Pé-de-Meia já beneficia cerca de 6 milhões de estudantes em todo o Brasil, promovendo a inclusão educacional e financeira das famílias cadastradas no CadÚnico.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br