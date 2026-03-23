Congresso Nacional Cria Frente Parlamentar pela Paz Mundial

Uma nova iniciativa no Congresso Nacional visa promover a paz mundial, com a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23).
Composição e Participação
A frente será composta por senadores, com a possibilidade de participação de ex-parlamentares como membros honorários, fortalecendo assim a sua capacidade de influência.
Objetivos da Frente
Entre os principais objetivos do grupo estão o fortalecimento da atuação do Congresso em defesa da paz mundial, o fomento ao debate e apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz, além de apoiar iniciativas para a solução pacífica de conflitos.
Apoio e Regimento
A proposta foi apresentada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e contou com o parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS). A Frente Parlamentar terá um regimento próprio e realizará suas reuniões nas dependências do Senado Federal.