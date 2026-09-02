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Projeto ‘Um Canto em Cada Canto’ recebe regente argentino para formação de educadores em Londrina

Projeto coral de Londrina recebe regente argentino para formação de educadores, promovendo integração de música, expressão e desenvolvimento infantil.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O projeto de canto coral ‘Um Canto em Cada Canto’, parte do Programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, realizou nesta semana uma formação especial para aprimorar seus educadores. O evento contou com a participação do professor argentino Reynaldo Puebla, especialista em regência e expressão cênica para corais.

Com quase 25 anos de atuação e presente em 12 escolas municipais, o projeto utiliza a música e o canto coral como ferramentas para o desenvolvimento integral das crianças. Durante o workshop, Puebla trabalhou a integração entre corpo, voz e emoções, resgatando elementos teatrais do canto coral e destacando sua importância pedagógica no ambiente escolar.

O professor, autor do livro ‘O Canto em Cena, Expressão Cênica para Canto Coral’, ressaltou que a prática coral contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade e psicomotricidade. A programação incluiu atividades práticas com alunos da Escola Municipal Jovita Kaiser e uma formação metodológica exclusiva para regentes e pianistas do projeto.

Segundo a secretária de Educação, Thatiane Lopes de Araújo, o ensino da arte é fundamental na formação das crianças. Ela reforçou que o projeto trabalha cultura, arte e sensibilidade, conceitos essenciais para o cotidiano escolar e para a sociedade.

Atendendo 720 crianças em diferentes regiões de Londrina, o projeto vai além do ensino musical, promovendo autoconfiança, disciplina e comunicação. Para a coordenadora Oleide Lelis, a música favorece a expressão e a articulação das crianças, habilidades cada vez mais importantes na era digital.

A equipe do projeto realiza reuniões semanais de planejamento e busca constante atualização. A educadora Ana Paula Micheletti, há 23 anos no projeto, destacou o diferencial metodológico e a projeção internacional do coral infantil. Ela também contribui com arranjos e partituras, alguns deles publicados e reconhecidos internacionalmente.

O comprometimento da equipe é reconhecido tanto por profissionais experientes quanto por novos integrantes, como o pianista Douglas Marques dos Santos, que assumiu a regência em escolas do projeto e relatou aprendizado e satisfação com a experiência.

O ‘Um Canto em Cada Canto’ está presente em diversas escolas municipais de Londrina, e as novidades do projeto podem ser acompanhadas pelo perfil @umcantoemcadacantooficial nas redes sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#arte na escola#canto coral#Educação#formação de educadores#londrina#musica#Programa Vencer#Reynaldo Puebla
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