Projeto ‘Um Canto em Cada Canto’ recebe regente argentino para formação de educadores em Londrina

O projeto de canto coral ‘Um Canto em Cada Canto’, parte do Programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, realizou nesta semana uma formação especial para aprimorar seus educadores. O evento contou com a participação do professor argentino Reynaldo Puebla, especialista em regência e expressão cênica para corais.

Com quase 25 anos de atuação e presente em 12 escolas municipais, o projeto utiliza a música e o canto coral como ferramentas para o desenvolvimento integral das crianças. Durante o workshop, Puebla trabalhou a integração entre corpo, voz e emoções, resgatando elementos teatrais do canto coral e destacando sua importância pedagógica no ambiente escolar.

O professor, autor do livro ‘O Canto em Cena, Expressão Cênica para Canto Coral’, ressaltou que a prática coral contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade e psicomotricidade. A programação incluiu atividades práticas com alunos da Escola Municipal Jovita Kaiser e uma formação metodológica exclusiva para regentes e pianistas do projeto.

Segundo a secretária de Educação, Thatiane Lopes de Araújo, o ensino da arte é fundamental na formação das crianças. Ela reforçou que o projeto trabalha cultura, arte e sensibilidade, conceitos essenciais para o cotidiano escolar e para a sociedade.

Atendendo 720 crianças em diferentes regiões de Londrina, o projeto vai além do ensino musical, promovendo autoconfiança, disciplina e comunicação. Para a coordenadora Oleide Lelis, a música favorece a expressão e a articulação das crianças, habilidades cada vez mais importantes na era digital.

A equipe do projeto realiza reuniões semanais de planejamento e busca constante atualização. A educadora Ana Paula Micheletti, há 23 anos no projeto, destacou o diferencial metodológico e a projeção internacional do coral infantil. Ela também contribui com arranjos e partituras, alguns deles publicados e reconhecidos internacionalmente.

O comprometimento da equipe é reconhecido tanto por profissionais experientes quanto por novos integrantes, como o pianista Douglas Marques dos Santos, que assumiu a regência em escolas do projeto e relatou aprendizado e satisfação com a experiência.

O ‘Um Canto em Cada Canto’ está presente em diversas escolas municipais de Londrina, e as novidades do projeto podem ser acompanhadas pelo perfil @umcantoemcadacantooficial nas redes sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br